POL-ROW: Pressemeldung der PI Rotenburg für den Zeitraum 29. - 31.01.2021

Scheeßel: Verkehrsunfallflucht vor dem Aldi-Markt Am 28.01.2021, zwischen 14.50 Uhr und 15.20 Uhr, kam es auf dem Parkplatz vor dem Aldi-Markt in Scheeßel zu einem Verkehrsunfall, in dessen Folge der Verursacher den Unfallort verlassen hatte, ohne sich um eine Regulierung zu bemühen. Bei dem angefahrenen Pkw handelt es sich um einen Nissan Qashqai mit ROW-Kennzeichen in der Farbe Grau. Der Pkw wurde vermutlich beim Ausparken an der Beifahrerseite beschädigt. Zeugen die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten sich bei der Polizeistation in Scheeßel zu melden.

Hemsbünde: Feuer in einem Ziegenstall Am Freitag, gegen 16.15 Uhr, kam es in einem Ziegenstall aus bislang ungeklärter Ursache zu einem Brand. Der Ziegenstall brannte vollständig aus. Zwei in diesem Stall untergebrachte Ziegen fielen den Flammen zum Opfer.

Scheeßel: Taschendiebstahl im Aldi-Markt Am Samstag, gegen 12.20 Uhr, kam es im Aldi-Markt in Scheeßel zu einem Taschendiebstahl. Eine 83-jährige Kundin wurde vermutlich bei Griff in die Auslage von einer ebenfalls weiblichen Kundin abgelenkt. Diese Ablenkung ermöglichte es der Diebin in die Jackentasche der 83-jährigen zu greifen und die Geldbörse zu entwenden. Aus gegebenen Anlass bittet die Polizei erneut darum, dass Geldbörsen nah am Körper und nicht in der offenen Jacke oder der offenen Tasche im Einkaufswagen aufbewahrt werden.

Kreis Rotenburg/Scheeßel: diverse Verkehrsunfälle aufgrund starker Schneefälle/ Lkw stellt sich quer Im Berichtszeitraum kam es aufgrund der starken Schneefälle zu diversen Verkehrsunfällen bei denen die Fahrzeugführer aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit zum Teil von der Fahrbahn abkamen oder leicht mit anderen Fahrzeugen zusammenstießen. In der Regel kam es jedoch nur zu Sachschäden, vereinzelt jedoch auch zu leichten Verletzungen der Fahrzeugführer. Am Freitag, gegen 15.30 Uhr, führte ein Verkehrsunfall auf der B 75, kurz vor Scheeßel in Richtung Hamburg zu erheblichen Verkehrsbehinderungen. Ein Lkw war aufgrund der Straßenverhältnisse zunächst von der Fahrbahn abgekommen und kam in der Folge quer zur Fahrbahn zum Stehen. Verletzt wurde zum Glück niemand.

Söhlingen: Zeugenaufruf Am Samstag, gegen 15.18 Uhr, kam es auf der B71 zwischen Söhlingen und Tewel zu einem Verkehrsunfall mit Sachschaden. Ein Pkw VW Amarok mit Anhänger (HK-Kennzeichen) befuhr die B71 in Richtung Tewel. Ihm entgegen kam ein heller Pkw Kombi, welcher innerhalb seines Fahrstreifens einen leichten Schlenker fuhr. Auch wenn dieser Pkw seinen Fahrstreifen nicht verlassen hatte, veranlasste es den VW-Fahrer dazu, nach rechts zu lenken. Dies führte wiederum dazu, dass der Anhänger sich aufschaukelte, in den Gegenverkehr geriet und ein entgegenkommender Pkw Dacia in grau ausweichen musste, um einen Zusammenstoß zu vermeiden und nach rechts von der Fahrbahn abkam. Zur Klärung der Unfallsituation scheint es erforderlich den Fahrer des grauen Pkw Kombi, welcher in Richtung Söhlingen fuhr, zum Hergang zu befragen. Sollte sich der Fahrer in diesem Artikel wiedererkennen, wird er gebeten sich mit der Polizei in Rotenburg in Verbindung zu setzen.

