POL-ROW: ++ Polizei findet Rauschgift bei jungen Männern ++ Unfall bei Pflegearbeiten - Gespann fährt auf Absicherungsfahrzeug auf ++ Autofahrer bei Wildunfall verletzt ++

Rotenburg (ots)

Polizei findet Rauschgift bei jungen Männern

Zeven. Am Donnerstagabend hat ein Zeuge der Zevener Polizei verdächtige Personen auf dem Gelände des DRK-Hauses an der Godenstedter Straße gemeldet. Die Beamten konnte vor Ort zwei polizeibekannte Männer, beide im Alter von 23 Jahren, aufgreifen. Weil die Polizisten sofort den typischen Geruch von Cannabis in der Nase hatten, schauten sie sich die beiden genauer an. Bei ihnen fanden sie Rauschgift, Konsumzubehör, hohe Bargeldbeträge, zwei Mobiltelefon und ein Einhandmesser. Die Polizei beschlagnahmte alles und leitete gegen die Männer ein Verfahren wegen des möglichen Handels mit Betäubungsmitteln ein.

Unfall bei Pflegearbeiten - Gespann fährt auf Absicherungsfahrzeug auf

Elsdorf/A1. Am Donnerstagnachmittag sind zwei Menschen bei einem Verkehrsunfall auf der Hansalinie A1 verletzt worden. Ein 21-jähriger Autofahrer aus dem Heidekreis war gegen 15 Uhr mit einem Pkw-Anhänger-Gespann auf dem rechten Hauptfahrstreifen in Richtung Hamburg unterwegs. Der Mann erkannte vermutlich zu spät, dass sich dort ein Absicherungsfahrzeug für die Pflegearbeiten befand. Bei der Kollision wurden der Unfallverursacher und ein 55-jährige Mitarbeiter der Autobahnmeisterei leicht verletzt. Den Sachschaden beziffert die Polizei auf knapp dreißigtausend Euro.

Knall in der Nacht

Sittensen. In der Nacht zum Freitag hat es auf dem Gelände der Grundschule Sittensen einen Knall gegeben. Unbekannte setzten dort gegen 1.30 Uhr einen Pappkarton in Brand. Darin befand sich eine Spraydose. Durch das Feuer explodierte der Behälter. Die Feuerwehr Sittensen rückte aus und löschte den Kleinbrand. Größerer Schaden ist nicht entstanden.

Ein Verletzter bei Auffahrunfall

Lauenbrück. Bei einem Auffahrunfall auf der Bundestraße 75 ist am frühen Donnerstagmorgen ein 29-jähriger Autofahrer verletzt worden. Der Mann hatte gegen 6.40 Uhr in Höhe Wümmetal mit seinem Opel von der Bundestraße nach links in die Straße Schmiedeberg abbiegen wollen. Eine nachfolgende 20-jährige Autofahrerin erkannte das vermutlich zu spät. Sie fuhr mit ihrem Golf auf den Opel auf. Durch den Aufprall zog sich der 29-Jährige leichte Verletzungen zu. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf etwa 1.500 Euro.

Autofahrer bei Wildunfall verletzt

Burgsittensen. Bei einem Wildunfall auf der Landesstraße 142 ist am Donnerstagnachmittag ein 53-jähriger Autofahrer verletzt worden. Der Mann war gegen 16.45 Uhr mit seinem BMW zwischen Vaerloh und Tiste unterwegs, als ein Wildtier über die Fahrbahn wechselte. Der Fahrer habe dem Tier ausweichen wollen und sei dabei von der Fahrbahn abgekommen. Im Seitenraum kollidierte der BMW mit einem Straßenbaum. Der 53-Jährige zog sich leichte Verletzungen zu und kam in das Rotenburger Diakonieklinikum. Der Sachschaden beläuft sich auf rund zehntausend Euro.

