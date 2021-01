Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Flucht nach Trunkenheitsfahrt misslingt ++ Nachbar hilft bei Enkeltrick ++ Mercedes kollidiert mit Überholer ++ Hausverbot für Ladendieb ++

Rotenburg (ots)

Flucht nach Trunkenheitsfahrt misslingt

Rotenburg. Ein 31-jähriger Autofahrer ist in der Nacht zum Donnerstag unter Alkoholeinfluss in eine Verkehrskontrolle der Rotenburger Polizei geraten. Im Einmündungsbereich Bremer Straße/Hinter dem Bahnhof waren die Beamten auf den Wagen des Mannes aufmerksam geworden. Als der Fahrer seinerseits die Polizei bemerkte, versuchte er sich einer Kontrolle zu entziehen. Er beschleunigte seine Fahrt und stoppte seinen Wagen kurz darauf in der Straße Hinter dem Bahnhof. Der Mann sprang aus dem Auto und versteckte sich in der Nähe. Auf dem Boden liegend fanden ihn die Polizisten. Sie erkannten ihn als Fahrer und bemerkten schnell, dass er Alkohol getrunken hatte. Ein Atemalkoholtest bestätigte den Eindruck: mehr als 1,2 Promille. Im Diakonieklinikum musste der 31-Jährige eine Blutprobe, seinen Führerschein und auch die Fahrzeugschlüssel abgeben.

Nachbar hilft bei Enkeltrick

Kalbe. Ein unbekannter Anrufer hat am Mittwochvormittag mit dem sogenannten Enkeltrick versucht eine hohe Summe Bargeld von einer Frau aus Kalbe zu ergaunern. Der Betrüger meldete sich gegen 10.40 Uhr per Telefon. Er gab sich tatsächlich als Enkel der Angerufenen aus. Er habe einen Verkehrsunfall verursacht. Um einen Führerscheinentzug abzuwenden, benötige er dringend 24.000 Euro. Die Seniorin war sich unsicher und fragte ihren Nachbarn, einen pensionierten Polizeibeamten. Der klärte sie über die kriminellen Machenschaften auf und verhinderte großen finanziellen Schaden.

Mercedes kollidiert mit Überholer

Byhusen. Bei einem Verkehrsunfall auf der Kreisstraße 127 ist am Mittwochvormittag ein 65-jähriger Autofahrer verletzt worden. Ein 51-jähriger Fahrer eines Mercedes-Vans hatte gegen 9.30 Uhr zwischen Byhusen und Hesedorf nach links in einen Feldweg abbiegen wollen. Dabei übersah er vermutlich den nachfolgenden Volvo des 65-Jährigen, der in diesem Moment überholte. Bei der Kollision zog sich er sich leichte Verletzungen zu. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf rund zehntausend Euro.

Hausverbot für Ladendieb

Heeslingen. Für den Diebstahl von vier Dosen Bier ist ein 25-jähriger Mann am Dienstagabend mit einem lebenslangen Hausverbot in einem Einkaufsmarkt an der Straße Unter den Eichen belegt worden. Mitarbeiter hatten den Ladendieb bei der Tat beobachtet und hinter dem Kassenbereich darauf angesprochen. Bis zum Eintreffen der Polizei musste der 25-Jährige festgehalten werden. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Kaufen muss er jetzt woanders.

46-Jähriger unter Drogenverdacht

Bremervörde. Vermutlich unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln ist ein 46-jähriger Autofahrer am Mittwochabend in eine Verkehrskontrolle der Bremervörder Polizei geraten. Die Beamten hatten den Wagen des Mannes gegen 20 Uhr in der Bremer Straße gestoppt. Sie erkannten bei dem Fahrer Anzeichen, die auf Rauschgiftkonsum hindeuteten. Einen Urintest zur Überprüfung des Verdachts lehnte der Mann ab. So musste er eine Blutprobe abgeben. Das Ergebnis der Untersuchung wird zeigen, ob er vor Fahrtantritt Drogen zu sich genommen hat.

Traktorenteile gestohlen

Seedorf. In der Nacht zum Mittwoch haben unbekannte Täter von einem landwirtschaftlichen Hof am Waldweg drei Gelenkwellen gestohlen. Vermutlich gezielt kamen die Unbekannten im Schutz der Dunkelheit und montierten die Fahrzeugteile ab. Die Polizei beziffert den Schaden auf rund fünfhundert Euro.

Bank verhindert üble Betrügerei

Zeven. Am Mittwochvormittag ist ein 81-jähriger Zevener um ein Haar Opfer eines falschen Rechtsanwalts geworden. Der angebliche Jurist informierte den Mann über eine finanzielle Forderung nach der Teilnahme an einem Gewinnspiel und forderte ihn zur die Zahlung der säumigen Ansprüche auf. Insgesamt stünde der Senior mit 9.150 Euro in der Kreide. Bei einer sofortigen Zahlung von rund dreitausend Euro sei der Anspruch getilgt. Er solle das Bargeld in einen Umschlag stecken und per Post an eine Adresse in Süddeutschland schicken. Die Bank verhinderte die Auszahlung des Betrages und schützte den Zevener so vor dem finanziellen Verlust.

Verletzte Autofahrerin nach Auffahrunfall

Sittensen. Bei einem Auffahrunfall in der Hamburger Straße ist am Mittwochnachmittag eine 60-jährige Autofahrerin verletzt worden. Die Frau hatte gegen 16 Uhr mit ihrem Hyundai verkehrsbedingt halten müssen. Ein 36-jähriger Autofahrer erkannte das vermutlich zu spät und fuhr mit seinem Audi auf den Wagen der Frau auf. Sie zog sich leichte Verletzungen zu. Den Blechschaden schätzt die Polizei auf rund zweitausend Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Rotenburg, übermittelt durch news aktuell