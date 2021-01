Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Treckerfahrer übersieht 87-jährigen Radfahrer ++ 45-Jährige bei Auffahrunfall verletzt ++ Junge Männer verstoßen gegen Corona-Bestimmungen ++

Rotenburg (ots)

Treckerfahrer übersieht 87-jährigen Radfahrer

Scheeßel. Bei einem Verkehrsunfall an der Landesstraße 130 ist am Dienstagnachmittag ein 87-jähriger Radfahrer schwer verletzt worden. Ein 20-jähriger Treckerfahrer hatte gegen 15.30 Uhr mit seinem landwirtschaftlichen Zug aus einem Wirtschaftsweg nach rechts auf die Landesstraße einbiegen wollen. Dabei übersah er vermutlich den auf dem Radweg aus Richtung Scheeßel kommenden Radler. Bei der Kollision zog sich der Senior schwere Verletzungen zu. Er kam im Rettungswagen in ein Krankenhaus.

45-Jährige bei Auffahrunfall verletzt

Heeslingen. Bei einem Auffahrunfall in der Steddorfer Straße ist am Dienstagmittag eine 45-jährige Autofahrerin verletzt worden. Die Frau wollte gegen 13.30 Uhr mit ihrem Opel von der Steddorfer Straße nach links auf ein Grundstück abbiegen. Dazu musste sie zunächst ein entgegenkommendes Auto durchfahren lassen. Diese Situation erkannte ein nachfolgender 32-jähriger Autofahrer vermutlich zu spät. Er fuhr mit seinem Audi auf den Opel auf. Dabei zog sich die 45-Jährige leichte Verletzungen zu. Den Sachschaden beziffert die Polizei auf rund sechstausend Euro.

Fehler beim Spurwechsel - 23-jähriger Autofahrer verletzt

Sottrum/A1. Bei einem Verkehrsunfall auf der Hansalinie A1 ist am Dienstagvormittag ein 23-jähriger Autofahrer aus Schleswig-Holstein verletzt worden. Der junge Mann war gegen 11.30 Uhr mit seinem Ford Fiesta in Höhe Sottrum in Richtung Bremen unterwegs, als er den Fahrstreifen wechseln wollte. Dabei achtete er vermutlich nicht ausreichend auf den rückwärtigen Verkehr. Es kam zur Kollision mit dem Peugeot eines 57-jährigen Mannes aus Osterholz-Scharmbeck. Der Unfallverursacher zog sich leichte Verletzungen zu und wurde in das Rotenburger Diakonieklinikum gebracht. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf knapp zweitausend Euro.

Junge Männer verstoßen gegen Corona-Bestimmungen

Rotenburg. Die Rotenburger Polizei hat am Dienstagabend Bußgeldverfahren wegen Verstößen gegen die Corona-Bestimmungen gegen fünf junge Männer im Alter zwischen 18 und 21 Jahren eingeleitet. Die Gruppe hatte sich gegen 22 Uhr auf dem Parkplatz an einem Fast-Food-Restaurant an der Burgstraße getroffen und dabei gegen das Abstandsgebot, die Pflicht zur Mund-Nase-Bedeckung und zur Kontaktbeschränkung verstoßen.

Fahrerlaubnis war nicht mehr gültig

Heeslingen. Bei einer Verkehrskontrolle der Zevener Polizei im Offensener Weg ist am Dienstagabend ein 53-jähriger Autofahrer aufgefallen. Der Mann legte den Beamten einen kosovarischen Führerschein vor. Da er jedoch länger als ein Jahr in Deutschland lebt, hätte er das Dokument umschreiben lassen müssen. Die Polizei leitete gegen ihn ein Strafverfahren wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis ein.

Zu tief ins Glas geschaut

Rotenburg. Mit über 1,5 Promille ist ein 60-jähriger Autofahrer am Dienstagnachmittag in eine Verkehrskontrolle der Rotenburger Polizei geraten. Eine Streifenbesatzung war gegen 16.30 Uhr auf der Bundesstraße 75 zwischen Scheeßel und Rotenburg auf den VW des Mannes aufmerksam geworden. Das Fahrzeug überfuhr mehrere Male die Fahrbahnmitte. Die Beamten stoppten den Wagen und sprachen den Fahrer darauf an. Das sei ihm durchaus bewusst, so der Mann. Es müsse wohl daran liegen, dass er ein wenig müde wäre. Bei der Überprüfung der Fahrtüchtigkeit stellten die Polizisten bei dem 60-Jährigen jedoch deutlichen Alkoholgeruch fest. Ein Atemalkoholtest bestätigte diesen Eindruck. Der Mann musste auf der Polizeiwache eine Blutprobe, seinen Führerschein und auch die Fahrzeugschlüssel abgeben.

Werkzeugkiste aufgebrochen

Heeslingen. Unbekannte Täter haben in der Nacht zum Dienstag an der Bahnhofstraße eine Kiste mit Werkzeugen aufgebrochen und die Geräte daraus gestohlen. Die Kiste stand über Nacht auf einem, in einem angrenzenden Feldweg abgestellten Transporter. Die Polizei geht von einem Schaden von mehreren tausend Euro aus.

Einbruch in Kindergarten

Zeven. In der Nacht zum Dienstag sind unbekannte Täter in den Kindergarten an der Berliner Straße eingebrochen. Auf der Rückseite des Gebäudes schlugen sie eine Fensterscheibe mit einem Stein ein und kletterten in die Einrichtung. In einem Büro im Obergeschoss fanden die Unbekannten zwei Geldkassetten mit Bargeld. Die Behälter wurden später ohne das Bargeld im Stadtgebiet aufgefunden.

Taschendiebe im Discounter

Rotenburg. Am Dienstagmittag ist eine 73-jährige Rotenburgerin in einem Discounter an der Brockeler Straße Opfer von Taschendieben geworden. Während sich die Frau kurz nach 12 Uhr um den Einkauf kümmerte, nahmen die Täter ihre graue Geldbörse aus der verschlossenen Handtasche. Im Portemonnaie befanden sich Bargeld, Personalausweis, Bank- und Versichertenkarten.

Eichenstamm vom Waldrand gestohlen

Deinstedt. In den ersten Wochen des Jahres haben Unbekannte an einem Waldrand, linksseitig der Kreisstraße 108 zwischen Deinstedt und Malstedt fremdes Holz gestohlen. Dort lag ein zugesägter Eichenholzstamm in einer Länge von rund vier Metern und einem Durchmesser von etwa 50 Zentimetern. Die Täter luden ihn auf und nahmen ihn mit. Die Polizei Selsingen geht von einem Schaden von etwa 150 Euro aus und bittet unter Telefon 04284/92755-0 um Hinweise

