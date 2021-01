Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Steinwurf in Fensterscheibe - Polizei bittet um Hinweise ++

Rotenburg (ots)

Steinwurf in Fensterscheibe - Polizei bittet um Hinweise

Rotenburg. Nach einer Sachbeschädigung, die sich am vergangen Mittwochmorgen in der Großen Gartenstraße ereignet hat, suchen die Ermittler der Rotenburger Polizei nach möglichen Zeugen des Vorfalls. Gegen 6.35 Uhr haben Unbekannte einen Stein in die Fensterscheibe eines Wohnhauses geworfen. Dabei entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro. Verletzt wurde niemand. Die Polizei geht davon aus, dass zu dieser Zeit Menschen unterwegs gewesen sein dürften. Falls dort verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen wurden, bittet die Polizei unter Telefon 04261/947-0 um Hinweise.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Rotenburg

Pressestelle

Heiner van der Werp

Telefon: 04261/947-104

E-Mail: pressestelle(at)pi-row.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Rotenburg, übermittelt durch news aktuell