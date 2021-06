Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Trickdiebstahl am Parkscheinautomat

Mainz-Altstadt (ots)

Nach der Ablenkung an einem Parkscheinautomaten in der Bauerngasse in Mainz wurden einem Mann am Montagmittag 70EUR Bargeld aus seiner Geldbörse gestohlen. Der 80Jährige wollte gegen 11:40 Uhr an dem Automaten einen Parkschein für sein soeben geparktes Fahrzeug ziehen, als er von einem unbekannten Mann angesprochen wurde. Auf die Frage ob er Geld wechseln könne, schaute der Geschädigte in seiner Geldbörse nach Kleingeld und tauschte dieses mit dem Unbekannten. Als sich der Täter plötzlich ohne Erklärung entfernte, viel dem Senior der fehlende Bargeldbetrag auf. Der unbekannte Täter soll zwischen 40 und 50 Jahren alt, ca. 180cm groß und von kräftiger Statur sein. Hinweise zu dem Sachverhalt nimmt die Polizeiinspektion Mainz 1, Tel.: 06131/654110 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell