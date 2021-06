Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz- Altstadt, mit Promille rote Ampel missachtet

Mainz-Altstadt (ots)

Samstag, 12.06.2021

Am frühen Samstagmorgen gegen 04:09 Uhr, fällt einer Polizeistreife ein roter Kleinwagen durch überhöhte Geschwindigkeit auf der Rheinstraße in Mainz auf. Die Geschwindigkeitsbeschränkung von 30 km/h wird durch die Fahrerin des Wagens deutlich überschritten. Die Funkstreife der Polizeiinspektion Mainz 1 folgt daraufhin dem Fahrzeug, welches anschließend eine rote Ampel im Bereich der Dagobertstraße überfährt. Bei der anschließenden Verkehrskontrolle und einem Atemalkoholtest, wird ein Atemalkoholwert von über einem Promille bei der 21-Jährigen am Steuer festgestellt. Die Frau zeigt sich wenig einsichtig hinsichtlich der Verstöße. Ihr wurde anschließend auf der Polizeiinspektion Mainz 1 eine Blutprobe entnommen. Neben dem Entzug der Fahrerlaubnis, kommt auf die 21-Jährige nun ein Strafverfahren wegen Fahren unter Alkoholeinfluss zu.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell