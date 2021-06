Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz- Gonsenheim, nach Brand in Hochhaus - Festnahme eines 46-Jährigen aus Mainz

Mainz-Gonsenheim (ots)

Im Zusammenhang mit dem Brand in einem Hochhaus in der Elsa-Brändström-Straße 61 im Stadtteil Mainz-Gonsenheim, wurde eine 46-jähriger Tatverdächtiger festgenommen. Der 46-jährige deutsche Staatsangehörige aus Mainz steht im Verdacht, mit der Brandursache im Zusammenhang zu stehen. Es besteht der Verdacht einer schweren Brandstiftung. Die Ermittlungen unter Federführung der Staatsanwaltschaft Mainz dauern an.

