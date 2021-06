Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Wohnwagen aufgebrochen- Zeugen gesucht

Mainz-Hechtsheim (ots)

Am Samstag, 12.06.2021 wurde zwischen 15 Uhr und 22:35 Uhr an einem Wohnwagen eine Fensterscheibe eingeschlagen. Das Fahrzeug stand geparkt im Klein-Winternheimer-Weg in Mainz-Hechtsheim. Offensichtlich handelte es sich um den Versuch in den Wohnwagen einzudringen. Es wurde nichts entwendet. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer Hinweise in dieser Sache geben kann, wird gebeten sich bei der Polizeiinspektion Mainz 3, Tel.: 06131-654310, zu melden.

