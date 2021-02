Bundespolizeiinspektion Frankfurt/Main

BPOL-F: Festnahme nach Diebstahl im ICE

Frankfurt am Main (ots)

Im Frankfurter Hauptbahnhof konnten Beamte der Bundespolizei einen 23-jährigen Mann festnehmen, der kurz zuvor einem 70-jährigen Reisenden aus Offenbach in einem abfahrbereiten ICE den Rucksack gestohlen hatte. Kurz nachdem der Reisende den Diebstahl bemerkt hatte und eine Streife der Bundespolizei darüber informierte, konnten die Beamten den Dieb noch im Hauptbahnhof festnehmen. Den Rucksack konnte der Reisende wieder in Empfang nehmen und seine Reise fortsetzen. Der Täter wurde zur Wache der gebracht, wo nach Feststellung seiner Personalien ein Ermittlungsverfahren wegen Diebstahls eingeleitet wurde. Im Rahmen der Ermittlungen konnte dem Täter ein weiterer Diebstahl zugeordnet werden, der am Mittwoch (24.02) ebenfalls im Frankfurter Hauptbahnhof verübt wurde. Der Täter wird heute dem Haftrichter vorgeführt.

