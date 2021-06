Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Diebstahl von E-Bikes aus Fahrradgeschäft

Bad Kreuznach (ots)

In der Nacht von Sonntag auf Montag wurde in das Geschäft "Fahrrad Rosskopp" in Bad Kreuznach eingebrochen und insgesamt 11 fabrikneue Fahrräder entwendet. Die bislang unbekannten Täter hebelten vermutlich die Seitentür zu dem Geschäft auf und entwendeten 10 E-Bikes sowie ein Crossrad im Gesamtwert von ca. 46.000EUR. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Bad Kreuznach, Tel.: 0671/8811-0 entgegen.

