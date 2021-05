Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Pressemitteilung PI Aurich/Wittmund für Samstag/Sonntag den 29/30.05.2021

Aurich/Wittmund (ots)

Altkreis Aurich

Kriminalitätsgeschehen

Aurich/Middels - Täter nach Fahrraddiebstahl wiedererkannt

Infolge eines Hinweises kontrollierten Beamte der PI Aurich/Wittmund am Samstagmittag, gegen 11:00 Uhr, einen 69-jährigen, amtsbekannten Mann aus dem Kreis Aurich. Dieser war zuvor durch Zeugen dabei beobachtet worden, wie er mit einem, als gestohlen gemeldeten Fahrrad, durch Middels fuhr. Ermittlungen zum Sachverhalt bestätigten den Verdacht. Das Fahrrad war am 28.05.2021 als gestohlen gemeldet worden. Der 69-jährige muss sich nun als Beschuldigter im Strafverfahren für sein Verhalten verantworten. Das Fahrrad wurde an die tatsächlichen Eigentümer ausgehändigt.

Aurich- Hinweisschilder entwendet

Am frühen Samstagabend, gegen 18:00 Uhr, wurden der Polizei drei Jugendliche gemeldet, welche sich auf dem Parkdeck eines ehemaligen Kaufhauses Am Pferdemarkt in Aurich aufhalten sollten. Im Rahmen der anschließenden Kontrolle konnten drei Jugendliche im Alter von 15-17 Jahre aus Großefehn und Edewecht festgestellt werden. Augenscheinlich hatten diese Hinweisschilder und Verkehrszeichen des ehemaligen Parkdecks entwendet. Die Schilder wurden sichergestellt, die Jugendlichen an die Erziehungsberechtigten übergeben und entsprechende Strafverfahren eingeleitet.

Aurich - Ladendiebstahl mit anschließendem Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte

Leicht verletzt wurde ein Polizeibeamter der Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, nachdem die Funkstreifenwagenbesatzung am Samstagabend gegen 23:00 Uhr zu einem Ladendiebstahl bei einer Tankstelle an der Leerer Landstraße in Aurich gerufen wurde. Dort hatte ein 54-jähriger Auricher versucht u.a. diverse Getränke und Tabakwaren aus dem Tankstellenshop zu entwenden. Dieses war der Kassiererin aufgefallen, welche über Umwege die Polizei verständigte. Als der Auricher die Polizeibeamten erkannte, versuchte er, sich durch Flucht den erforderlichen Maßnahmen zu entziehen. Allerdings kam er nicht weit. Im Verlauf der Festnahme leistete der Mann erheblichen Widerstand, wodurch ein Polizeibeamter leicht verletzt wurde. Der Täter wurde anschließend der hiesigen Polizeidienststelle zugeführt. Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet.

Verkehrsgeschehen

Großefehn - Fahren unter dem Einfluss von alkoholischen Getränken

Aufgrund eines Zeugenhinweises kontrollierten Beamte der Polizei Aurich am Samstag, den 29.05.2021, gegen 13:00 Uhr, den 83-jährigen Fahrzeugführer eines Kleinwagens aus dem Bereich Großefehn. Im Verlauf der Sachverhaltsaufnahme bestätigte sich, dass der Fahrzeugführer unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stand. Ein Test am tragbaren Alkomaten ergab einen Wert von 0,72 Promille. Der 83-jährige muss sich nun als Betroffener in einem Ordnungswidrigkeitenverfahren verantworten.

Ihlow- Zusammenstoß zwischen PKW und Fahrradfahrerin

Leicht verletzt wurde am Samstagmittag eine 36-jährige Fahrradfahrerin aus Leezdorf, als sie mit ihrem Pedelec die Holzlooger Straße mit Fahrtrichtung Neu-Ekels in Ihlow befuhr. Im Einmündungsbereich zum Herrenhüttenweg übersah der 48-jährige Fahrer eines Opel Astra aus dem Landkreis Aurich die bevorrechtigte Fahrradfahrerin, woraufhin es zum Zusammenstoß kam. Durch den Unfall wurde die Leezdorferin leicht verletzt. Sowohl am Fahrrad, als auch am PKW, entstanden Sachschäden.

Großefehn - Trunkenheit im Straßenverkehr

Beamte der Polizeistation Wiesmoor kontrollierten am Samstagabend, um 23:16 Uhr, den Fahrzeugführer eines Ford Galaxy und stellten dabei fest, dass dieser deutlich unter dem Einfluss von Alkohol zu stehen schien. Ein anschließender Test lieferte Gewissheit. Der 31-jährige Mann aus Polen war mit einer Atemalkoholkonzentration von 1,28 Promille nicht mehr in der Lage, sicher am Straßenverkehr teilzunehmen. Daraufhin eröffneten die Beamten ein entsprechendes Strafverfahren gegen den Fahrzeugführer. In der Folge wurden dann eine Blutprobe entnommen sowie die Fahrerlaubnis und die Fahrzeugschlüssel sichergestellt.

Altkreis Norden

Kriminaltitätsgeschehen

Keine berichtspflichtigen Ereignisse

Verkehrsgeschehen

Norden - Stark alkoholisiert mit dem Fahrrad unterwegs

2,55 Promille hatte ein Fahrradfahrer intus, der am Samstagnachmittag, gegen 15:30 Uhr, von der Polizei Norden kontrolliert wurde. Der 37-jährige Norder befuhr die Bahnhofstraße in Norden, als er den Beamten auffiel. Eine Blutprobe wurde entnommen und ein Strafverfahren eingeleitet.

Norden - Ohne Führerschein und unter Drogeneinfluss unterwegs

Am Sonntag, gegen 10.30 Uhr, wurde in Norden ein 52-jähriger Kleinkraftradfahrer kontrolliert. Bei der Überprüfung stellte sich heraus, dass der aus Norden stammende Mann nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Zudem stand er unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Die Fahrt wurde vor Ort beendet, eine Blutprobe wurde genommen.

Norden - Unfallflucht aufgeklärt

Auf einem Parkplatz in der Kleinen Mühlenstraße in Norden wurde am Samstag, in der Zeit von 10.30 Uhr bis 11.25 Uhr, ein Audi A6 Avant von einem anderen PKW angefahren. Es entstanden Sachschäden in Höhe von ungefähr 300 Euro. Der Verursacher des Schadens entfernte sich vom Unfallort. Durch Zeugenhinweise ergaben sich Anhaltspunkte auf das verursachende Fahrzeug. Bei der Überprüfung des vom Zeugen genannten PKW konnten übereinstimmende Spuren festgestellt werden. Der Verursacher aus dem Bereich Osteel wird sich jetzt in einem Strafverfahren verantworten müssen.

Leezdorf - Fahrradfahrerin schwer verletzt

Am Samstag, gegen 16.40 Uhr, ereignete sich in Leezdorf, Moortunweg, Einmündung "Am Sandkasten", ein Verkehrsunfall mit Personenschaden. Eine 26-jährige Fahrradfahrerin aus Norden wurde dabei schwer verletzt. Sie wollte den Moortunweg von der Straße "Am Sandkasten" kommend überqueren. Ein aus der gleichen Straße kommender Motorradfahrer, der nach rechts Richtung Leezdorfer Straße abbiegen wollte, ließ die Fahrradfahrerin passieren. Diese fuhr dann ohne anzuhalten auf den Moortunweg und wurde dort von einem Audi einer 19-jährigen Großheiderin, die Richtung Leezdorfer Straße fuhr, frontal erfasst und anschließend auf die Straße geschleudert. Vorherige Warnungen anderer Verkehrsteilnehmer durch Hupen und Rufen nahm sie offensichtlich nicht wahr. Die Fahrradfahrerin erlitt schwere Verletzungen, es erfolgte in Transport in die UEK Aurich. Die Autofahrerin wurde leicht verletzt. Der Gesamtsachschaden lag im Bereich von 2000 Euro.

Landkreis Wittmund

Kriminalitätsgeschehen

Carolinensiel - Versuchte gefährliche Körperverletzung

Am Sonnabend, gegen 16.40 Uhr, kam es auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes in Wittmund-Carolinensiel, in der Bahnhofstraße, zu einem Streit zwischen mehreren Personen wegen eines Einkaufwagens. Dieser Streit eskalierte derart, dass ein 53 Jahre alter Mann aus Wilhelmshaven einen Elektroschocker aus seinem PKW holte und diesen gegen einen Wittmunder einsetzte. Zum Glück kam es zu keiner Berührung, so dass der Wittmunder nicht verletzt wurde, sondern mit einem gehörigen Schrecken davonkam. Zusätzlich trat der Wilhelmshavener noch gegen einen PKW. Der Täter flüchtete anschließend mit seiner weiblichen Begleitung in seinem PKW Rtg. Jever. Durch eine Funkstreife des PK Jever konnte der PKW zwischen Oldorf und Jever gestellt werden. Der Elektroschocker wurde beschlagnahmt und die entsprechenden Strafverfahren gegen den Täter eingeleitet.

Verkehrsgeschehen

Wittmund - Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Bereits am Freitag, um 16.17 Uhr, kam es zu einem Verkehrsunfall in Wittmund auf der B 210, als ein PKW-Fahrer auf das Motorrad eines 25 Jahre alten Mannes aus Aurich, der verkehrsbedingt halten musste, auffuhr. An dem Motorrad entstand leichter Sachschaden. Der PKW-Fahrer setzte danach seine Fahrt fort, ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Wittmund unter der Telefonnummer 04462-9110 zu melden.

Sonstiges

Reepsholt - Corona-Party

Am Sonnabend, um 20.58 Uhr, wurde mitgeteilt, dass Jugendliche an der Paddel-und Pedalstation in Reepsholt, Gemeinde Friedeburg, randalieren würden. Vor Ort stellten die Beamten ca. 30 Personen fest, die weder Mundschutz trugen noch Abstände einhielten und eine Party feierten. Bei Eintreffen der Polizei versuchten die Personen zu flüchten. Dennoch gelang es den Beamten 21 Personalien festzustellen und entsprechende Ordnungswidrigkeitenverfahren einzuleiten.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell