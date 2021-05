Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Aurich-Wittmund für Freitag/Samstag, 28./29.05.2021

Altkreis Aurich

Verkehrsgeschehen

Mit falschem Kennzeichen gefahren

Eine Streifenbesatzung wurde am frühen Freitagabend auf dem Postweg in Großefehn auf einen Rollerfahrer aufmerksam und führte eine Verkehrskontrolle durch. Hierbei stellten die Beamten der Polizeistation Wiesmoor fest, dass das Fahrzeug von dem 22-jährigen Mann aus dem Landkreis Leer mit einem abgelaufenen Kennzeichen geführt wurde. Der junge Mann wird sich nun im Rahmen des eingeleiteten Strafverfahrens verantworten müssen.

Fahren ohne Fahrerlaubnis

Beamte der Auricher Polizei kontrollierten in der Nacht von Freitag auf Samstag im Bereich Schirum auf der Bundesstraße einen Pkw, welcher von einem 49-jährigen Mann aus Bremen geführt wurde. Da dem Fahrzeugführer bereits die Fahrerlaubnis entzogen wurde, untersagten die Beamten die Weiterfahrt und leiteten ein Ermittlungsverfahren ein.

Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten

Am Freitagabend kam es gegen 23:00 Uhr im städtischen Bereich der Emder Straße zu einem Verkehrsunfall, bei dem insgesamt 5 Personen verletzt wurden. Eine 18-jährige Auricherin beabsichtigte, mit ihrem Pkw von einem anliegenden Unternehmensgelände in den fließenden Verkehr einzufahren. Die Sicht wurde durch auf der Fahrbahn haltende Pkw, welche auf das Gelände auffahren wollten, eingeschränkt. Beim Einfahren der 18-jährigen Unfallverursacherin kam es zum Zusammenstoß mit einem in Richtung Emden fahrenden Pkw, welcher von einer 19-jährigen Frau aus Aurich geführt wurde. An beiden Pkw entstand erheblicher Sachschaden. Die Fahrbahn musste für etwa 1 Stunde teilgesperrt werden.

Altkreis Norden

Kriminalitätsgeschehen

Mit Glasflasche zugeschlagen

Norden - Im Rahmen eines Trinkgelages ist es am Samstag gegen 00:20 Uhr in einer Wohnung im Hellerweg zu einer gefährlichen Körperverletzung gekommen. Ein 40-jähriger Bewohner schlug einem 28-jährigen Gast aus unbekannten Gründen plötzlich mit einer Glasflasche in das Gesicht, wodurch es bei dem Jüngeren zu einer Schnittwunde über dem linken Auge kam, welche im Krankenhaus behandelt werden musste. Da der Beschuldigte kurze Zeit später in seiner Wohnung gegenüber einer anderen Person in ähnlicher Art und Weise auffällig wurde, musste er den Rest der Nacht im polizeilichen Gewahrsam verbringen.

Handfester Streit

Norden - Zwischen einem 44-jährigen Mann und seiner 29-jährigen Freundin kam es in der Nacht zum Samstag gegen 01:30 Uhr in einer Wohnung in der Osterstraße zu Streitigkeiten. Nach zunächst verbalen Entgleisungen wurde der Mann gegenüber seiner Freundin handgreiflich, weshalb die Polizei hinzugezogen wurde. Nachdem der Mann zunächst freiwillig die Örtlichkeit verlassen hatte, kehrte er nach ca. 2 Stunden zurück und wurde erneut handgreiflich. Daraufhin wurde er dem polizeilichen Gewahrsam zugeführt. Gegen den Mann wurden entsprechende Strafanzeigen gefertigt. Beide Personen standen unter Alkoholeinfluss.

Scheibe beschädigt

Hage - Die Eingangstür zur Sparkassenfiliale in Hage wurde am Freitag gegen 23:00 Uhr durch eine bislang unbekannte Person beschädigt. Anwohner hatten zur Tatzeit ein Klirren vernommen und kurz darauf einen Pkw sehr schnell vom Ort wegfahren hören. Womit die Scheibe beschädigt wurde, steht zurzeit noch nicht fest. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Norden zu melden (Tel. 04931-9210).

