Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: 27-Jähriger flüchtet während Kontrolle - Polizei stellt Betäubungsmittel sicher

Neuss (ots)

Am Sonntag (17.01.), gegen 14:25 Uhr, fiel auf der Düsseldorfer Straße ein 27-jähriger Neusser Zivilfahndern der Polizei ins Auge, da er während der Autofahrt sein Mobiltelefon benutzte. Die Beamten hielten den Fahrer auf Höhe einer Tankstelle an. Während der Personalienkontrolle stellten die Polizeibeamten fest, dass der 27-Jährige augenscheinlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand.

Zunächst zeigte sich der Neusser kooperativ und gab zu, Cannabis in seiner Jackentasche mitzuführen. Er übergab den Polizeibeamten einen kleinen Glasbehälter, stieg dann jedoch unvermittelt in sein Auto zurück und fuhr mit erhöhter Geschwindigkeit und ohne sich um den Straßenverkehr weiter zu kümmern los. Nach kurzer Fahrt verließ er den Wagen und lief zunächst mit einem Plastikbeutel in der Hand in Richtung eines Spielplatzes. Polizeibeamte konnten den Verdächtigen im rückwärtigen Bereich eines Schulgebäudes an der Yorckstraße schließlich stellen. Den Beutel hatte er zwischenzeitlich (erfolglos) versucht im Laub zu verstecken. Er enthielt Cannabis mit einem Verkaufswert von circa 2000 Euro.

Der 27-Jährige wurde vorläufig festgenommen und musste eine Blutprobe abgeben. Sein Auto wurde sichergestellt. Der Neusser wird sich einem Strafverfahren wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz sowie wegen des Führens eines Kraftfahrzeugs unter Betäubungsmitteleinfluss stellen müssen.

Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

