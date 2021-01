Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Einbrecher trieben ihr Unwesen - Polizei sucht Zeugen

Bild-Infos

Download

Neuss (ots)

Am Samstag (16.01.) kam es zu einem Einbruch an der Daimlerstraße in Vogelsang. In der Zeit von 15:45 Uhr bis 20 Uhr gelangten die Unbekannten gewaltsam über eine Hintertür in das Reihenhaus. Nach ersten Erkenntnissen entwendeten sie Bargeld.

Auch an der Kaarster Straße auf der Neusser Furth waren Wohnungseinbrecher unterwegs. Am Samstag (16.01.), in der Zeit von 17 Uhr bis 17:50 Uhr, versuchten sie die Balkontür eines Mehrfamilienhauses aufzuhebeln. Entsprechende Spuren zeugten von ihrem kriminellen Tun.

Zeugen, die am Samstag an der Daimlerstraße in Vogelsang und an der Kaarster Straße auf der Neusser Furth verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden um einen Anruf beim Kriminalkommissariat 14 gebeten (02131 300-0).

Gerade in der dunklen Jahreszeit sind Einbrecher aktiv. Machen Sie Tätern das Leben schwer! Lassen Sie sich vom Team der polizeilichen Kriminalprävention informieren und nutzen Sie Ihre Chance auf eine Telefonberatung, immer mittwochs bis Mitte März, in der Zeit von 15 bis 18 Uhr (Rufnummern 02131 300-25518 und -25512).

Weitere Informationen und Präventionstipps finden Sie auf unserer Internetseite: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw/artikel/polizei-beraet-zum-einbruchsschutz-tipps-und-termine

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Der Landrat des

Rhein-Kreises Neuss als

Kreispolizeibehörde

-Pressestelle-

Jülicher Landstraße 178

41464 Neuss

Telefon: 02131/300-14000

02131/300-14011

02131/300-14013

02131/300-14014

Telefax: 02131/300-14009

Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de

Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell