Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz-Finthen & Lerchenberg Freizügig in Mainz unterwegs - "Nachspiel" vor dem Spiel

Mainz-Finthen & Lerchenberg (ots)

Dienstag, 15.06.2021, 11:15- 12:40 Uhr

Gleich zwei Supermärkte in den Stadtteilen Finthen und Lerchenberg melden sich am späten Dienstagvormittag über Notruf bei der Mainzer Polizei. Anlass: Ein 24-Jähriger hielt sich, lediglich mit Schuhen und einem (Fußball) - Deutschlandtrikot bekleidet, in den Einkaufsmärkten auf. In Mainz-Finthen konnte die Polizeistreife zunächst niemanden antreffen, der zweite Notruf sowie die prägnante Personenbeschreibung, ließen dann in Mainz-Lerchenberg darauf schließen, dass es sich in beiden Fällen um ein und dieselbe Person handelte. Da der junge Mann nicht nur unten- sondern auch oben ohne durch die Polizeistreife angetroffen wurde und auch zuvor auf Anweisung des Supermarktpersonals weder einen Mund-Nasenschutz anlegen, noch den Laden verlassen wollte, wird nun ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Weiterhin wird die Einleitung eines Strafverfahrens wegen Exhibitionistischer Handlungen geprüft.

