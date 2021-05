Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gescher - Wagen attackiert

Gescher (ots)

Beschädigt hat ein Unbekannter am Dienstag in Gescher ein parkendes Auto. Der Täter knickte den Heckscheibenwischer des Wagens ab und riss den Rahmen eines Seitenspiegels aus der Befestigung. Zu der Tat kam es zwischen 08.00 Uhr und 08.30 Uhr auf einem Parkplatz an der Hofstraße. Hinweise erbittet die Kripo in Ahaus: Tel. (02561) 9260.

