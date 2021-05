Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Container stand in Brand

Bocholt (ots)

In Brand geraten ist am Dienstag in Bocholt ein Papiercontainer. Das Geschehen spielte sich gegen 18.00 Uhr in der Nähe eines Spielplatzes im Bereich Lowicker Straße/Böggeringstraße ab. Kräfte der Feuerwehr löschten die Flammen. Wie es zu dem Brand kam, ist noch ungeklärt. Der entstandene Sachschaden liegt circa bei 500 Euro. Die Polizei bittet um Hinweise an die Kripo in Bocholt: Tel. (02871) 2990.

