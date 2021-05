Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Hund zieht, Pedelecfahrer stürzt

Gronau (ots)

Leichte Verletzungen hat ein Pedelecfahrer am Dienstag in Gronau bei einem Unfall erlitten. Der 84-Jährige hatte gegen 07.45 Uhr den Radweg an der Kaiserstiege in Richtung Heerweg befahren, wobei er einen Hund mit sich führte. Nach Angaben des Geschädigten habe der Vierbeiner plötzlich so stark gezogen, dass der Pedelecfahrer stürzte. Ein Rettungswagen brachte den Gronauer in ein Krankenhaus.

