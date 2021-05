Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Rhede - Einbruch in Geschäft scheitert

Rhede (ots)

Stand gehalten hat eine Eingangstür am Wochenende Einbrechern in Rhede. Die Täter hatten vergeblich versucht, gewaltsam in einen Verkaufsraum an der Straße Molkereihof zu gelangen. Die Tatzeit liegt zwischen Samstag, 14.00 Uhr, und Dienstag, 07.00 Uhr. Hinweise erbittet die Kripo in Bocholt: Tel. (02871) 2990.

