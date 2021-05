Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Schulgebäude beschädigt

Bocholt (ots)

Unbekannte haben die Fassade einer Schule in Bocholt mit Farbschmierereien verunziert. Darüber hinaus schlugen sie eine Fensterscheibe ein. Abgespielt hat sich das Geschehen zwischen Sonntag und Montag an der Pestalozzischule an der Knufstraße. Hinweise erbittet die Kripo in Bocholt: Tel. (02871) 2990.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell