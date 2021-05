Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Sachbeschädigung auf Baustelle

Gronau (ots)

Einigen Sachschaden angerichtet hat ein Unbekannter am Wochenende auf dem Gelände einer Baustelle in Gronau. Das Geschehen spielte sich am Wochenende an der Pfarrer-Reukes-Straße ab. Der Täter schlug zwei Fensterscheiben ein, durchschnitt ein Kabel und strich Kleber auf Fahrstuhltüren. Am Samstag gegen 14.55 Uhr wurde ein Unbekannter beobachtet, der das Gelände der Baustelle betrat. Der Mann wird wie folgt beschrieben: circa 35 bis 45 Jahre alt, schmales Gesicht, bekleidet mit einer schwarzen Arbeitshose, einer blauen Steppjacke, einer Kapuzenjacke und einer Wollmütze. Ob dieser Mann die genannten Taten begangen hat, ist noch unklar. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Gronau: Tel. (02562) 9260.

