POL-BOR: Heiden - Rüttelplatten und Stampfer gestohlen

Heiden (ots)

Auf Arbeitsgeräte abgesehen hatten es Einbrecher in Heiden: Die Täter drangen mit Gewalt in das Gebäude eines Betriebs an der Borkener Straße ein. Um hineinzukommen, hebelten sie eine Tür auf. Aus dem Inneren entwendeten die Unbekannten drei Rüttelplatten, einen Stampfer und einen Seitenschneider. Die Tatzeit liegt zwischen Montag, 13.00 Uhr, und Dienstag, 05.10 Uhr. Die Polizei bittet um Hinweise an die Kripo in Borken: Tel. (02861) 9000.

