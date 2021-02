Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Unbekannte dringen in Ferienhaus ein

Bild-Infos

Download

Lennestadt (ots)

In der Zeit von Montag (1. Februar, 17 Uhr) auf Dienstag (2. Februar, 15.50 Uhr) sind Unbekannte in ein Ferienhaus in der Melbecke in Lennestadt-Melbecke eingedrungen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand verschafften sie sich Zugang zu dem Haus, in dem sie die Fenster beschädigten, durch die entstandene Öffnung den Fenstergriff betätigten und so in die Räume eindrangen. Sie nahmen einen Fernseher mit und flüchteten. Der Wert des TV-Geräts sowie der Sachschaden am Haus liegen im dreistelligen Eurobereich. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02761-9269-0 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell