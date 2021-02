Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Versuchter Einbruch in Verbrauchermarkt

Lennestadt (ots)

Zwischen Samstag (30. Januar, 21.30 Uhr) und Montag (1. Februar, 6 Uhr) haben Unbekannte versucht, in einen Verbrauchermarkt in der Bielefelder Straße in Lennestadt-Elspe einzudringen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand öffneten sie gewaltsam eine Tür, die zum Vorderraum des Gebäudes führt. Von dort aus wollten sie in die Lager- und Verkaufsräumen eindringen. Dies gelang jedoch nicht. Die Unbekannten versuchten danach, eine weitere Außentür, welche zu einem Kälte- und Maschinenraum führt, aufzuhebeln, blieben aber auch hier erfolgslos. Es entstand ein Sachschaden im dreistelligen Eurobereich. Derzeit liegen keine Erkenntnisse vor, dass die Täter Beute machten. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02761-9269-0 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell