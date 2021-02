Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: 45-Jähriger bei Pkw-Unfall verletzt

Attendorn (ots)

Am Montag (1. Februar) hat sich gegen 15.35 Uhr ein Verkehrsunfall in Attendorn-Ennest zwischen zwei Pkw ereignet, bei dem ein 45-Jähriger verletzt wurde. Nach derzeitigem Kenntnisstand übersah ein 32-Jähriger, der mit seinem Pkw die Straße "Askay" befuhr, ein von rechts kommendes Fahrzeug. Dadurch kam es zur Kollision. Der 45-Jährige meldete im Nachgang der Unfallaufnahme, dass er verletzt sei. Es entstand ein Sachschaden an beiden Pkw im fünfstelligen Bereich.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell