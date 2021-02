Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Beschmutzungen durch Eierbewurf in Bankfiliale

Olpe (ots)

Am Sonntagnachmittag (31. Januar) wurde gegen 15 Uhr der Polizei eine Sachbeschädigung einer Bankfiliale in der Franziskanerstraße in Olpe gemeldet. Nach derzeitigem Ermittlungsstand haben hier Unbekannte durch den Wurf mehrerer Eier den SB-Bereich, wo sich die Geldautomaten befinden, verschmutzt. Insgesamt entstand ein Schaden im dreistelligen Eurobereich. Die Polizei sicherte Videoaufnahmen vor Ort. Zeugen wenden sich bitte unter der Telefonnummer 02761-9269-0 an die Polizei.

