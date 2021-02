Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Versuchter Wohnungseinbruch in Finnentrop

Finnentrop (ots)

Bisher unbekannte Täter haben in der Nacht von Samstag auf Sonntag (31. Januar) zwischen 2 und 3 Uhr versucht, eine Zugangstür eines Mehrfamilienhauses sowie eine Wohnungseingangstür im selben Haus in der Theodor-Storm-Straße in Finnentrop aufzuhebeln. Ob es den Tätern gelang, in die Wohnung zu gelangen und Beute zu machen, ist derzeit noch unklar und Teil der Ermittlungen. Diese übernahm die Kriminalpolizei. Es entstand ein Sachschaden im dreistelligen Eurobereich. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02761-9269-0 entgegen.

