Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Ladendetektiv leicht verletzt

Olpe (ots)

Am Freitag (29. Januar) hat sich gegen 19.15 Uhr eine Rangelei zwischen einem Ladendetektiv und einem mutmaßlichen Ladendieb in einem Verbrauchermarkt in der Martinstraße ereignet. Zunächst beobachtete der Detektiv, wie ein Mann Haargel in seine Jackentasche steckte. Anschließend passierte dieser den Kassenbereich und bezahlte lediglich drei Flaschen Shampoo. Daraufhin sprach der Ladendetektiv den Mann an. Bei der Konfrontation mit dem Vorwurf versuchte er, zu flüchten. Dabei kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung, bei der der potentielle Ladendieb den Ladendetektiv verletzte. Diesem gelang es jedoch, dem Tatverdächtigen zu folgen. Zeitgleich rief er die Polizei. Diese konnten den Beschuldigten im Nahbereich des Verbrauchermarktes antreffen. Er führte auch einen Kfz-Schlüssel mit sich. Da der Verdacht bestand, dass der Beschuldigte weiteres Diebesgut in seinem Pkw hatte, durchsuchten die Beamten diesen und fanden vermutlich eine geringe Menge an Cannabis. Dieses wurde sichergestellt. Die Polizisten schrieben eine entsprechende Anzeige.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell