Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Zwei Verletzte Personen bei nächtlichem Unfall

Lennestadt - Maumke (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag, gegen 02:00 Uhr, beabsichtigte eine 23-jährige Lennestädterin mit ihrem Pkw von der Agathastraße nach links auf die Maumker Str. abzubiegen. Dabei übersah sie den von links kommenden, vorfahrtberechtigten 39-jährigen Pkw-Fahrer aus Attendorn. In dem unfallverursachendem Fahrzeug befanden sich zwei weitere Lennestädter, 25 und 38 Jahre alt, die durch den Zusammenstoß leicht verletzt wurden. Ein Rettungswagen war jedoch nicht erforderlich. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 7000 Euro.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell