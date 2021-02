Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Fußgängerin bei Unfall leicht verletzt

Olpe (ots)

Bereits am Freitag (29. Januar) hat sich gegen 20 Uhr ein Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einer 25-jährigen Fußgängerin auf der Straße "Am Bratzkopf" in Olpe ereignet, bei dem sie leicht verletzt wurde. Zunächst befuhr ein 32-Jähriger die Straße aus Richtung Berlinghausen kommend in Richtung Biggestraße. An dem Kreisverkehr "Am Bratzkopf/Biggestraße" übersah er die Fußgängerin, welche die Fahrbahn auf dem dort befindlichen Zebrastreifen überquerte und erfasste sie leicht. Daraufhin stürzte sie zu Boden. Die 25-Jährige lehnte zunächst ab, die Polizei zu rufen oder durch einen Rettungswagen behandelt zu werden. Vorsorglich übergab der Pkw-Fahrer seine Visitenkarte der Geschädigten und meldete anschließend den Unfall der Polizei. Am Samstag meldete sich dann die Fußgängerin und gab an, dass sie noch am Abend im Krankenhaus war, da sie Schmerzen hatte. Sie konnte jedoch das Krankenhaus nach ambulanter Behandlung mit leichten Verletzungen wieder verlassen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell