POL-OE: 26-Jährige bei Alleinunfall verletzt

Heute Morgen (1. Februar) hat sich gegen 5.15 Uhr ein Verkehrsunfall auf der Brenscheder Straße in Lennestadt-Oedingen ereignet. Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhr hier eine 26-Jährige mit ihrem Pkw von Brenschede kommend in Richtung Oedingen. Nach eigenen Angaben kam sie aufgrund von Glätte von der Fahrbahn ab, geriet in den angrenzenden Graben und wieder auf die Fahrbahn zurück bis der Pkw letztlich zum Stehen kam. Dabei wurde sie leicht verletzt. Ein Rettungswagen brachte sie in ein Krankenhaus, das sie nach ambulanter Behandlung wieder verlassen konnte. An dem Pkw entstand ein Sachschaden im vierstelligen Eurobereich.

