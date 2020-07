Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-STH: Unfallzeugen gesucht!

Stadthagen (ots)

Am Dienstag, den 30.06.20, in der Zeit von 14.50 Uhr bis 16.00 Uhr, wurde auf dem unbefestigten Parkplatz Kurze Straße / Wallstraße in Stadthagen, ein dort geparkter schwarzer Pkw Seat Ateca, am vorderen rechten Kotflügel beschädigt. Vermutlich stieß ein bisher unbekannter Fahrzeugführer beim Ein- oder Ausparken gegen den Seat und entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen des Vorfalles werden gebeten, sich beim Polizeikommissariat Stadthagen unter Tel. 05721/40040 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Nienburg-Schaumburg

Polizeikommissariat Stadthagen

Kriminalermittlungsdienst

POK Köller

Vornhäger Straße 15

31655 Stadthagen



Telefon: 05721/4004-0

Fax: 05721/4004-150

E-Mail: poststelle@pk-stadthagen.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_nienburg_schaumburg

/

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell