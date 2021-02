Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Unbekannte entwenden BMW X1

Finnentrop

Gleich zwei Pkw-Aufbrüche sowie der Diebstahl eines Fahrzeugs haben sich zwischen Samstag (30. Januar, 17 Uhr) und Montag (1. Februar, 18.55 Uhr) in Finnentrop ereignet. In allen Fällen waren Fahrzeuge der Marke BMW und des Modelltyps X1 betroffen.

Bei dem Diebstahl stellte ein Pkw-Besitzer seinen BMW X1 auf einem P+R Parkplatz am Lennepark in Finnentrop ab. Als er später zu seinem Wagen zurückkehrte, stellte er fest, dass dieser nicht mehr dort stand. Bei dem Fahrzeug handelt es sich um einen BMW X1 xDrive20d in grau. Der Wagen verfügte über ein OE-Kennzeichen, war circa 7 Jahre alt und hatte einen fünfstelligen Eurowert. Eine sofort eingeleitete Nahbereichsfahndung verlief negativ. Zudem leitete die Polizei eine Sachfahndung ein. Auf welche Art und Weise die Täter den Pkw entwendeten, ist derzeit unklar und Teil der Ermittlungen.

Bei einem weiteren Aufbruch in der Straße "Zur Fielbecke" wurde ebenfalls ein BMW X1 aufgehebelt. Auch hier gab es Hinweise, dass die Täter versuchten, den Wagen kurzzuschließen. Der Besitzer hatte den Wagen über Nacht vor seiner Garage geparkt. Als er am Morgen seinen Pkw starten wollte, stellte er fest, dass dieser auf die Signale der Fernbedienung nicht reagierte. Dann entdeckte er, dass eine Pkw-Tür gewaltsam geöffnet wurde. Der Pkw reagierte auf keine elektronischen Signale mehr. Es entstand ein Sachschaden im vierstelligen Bereich. Zudem entwendeten die Täter den Fahrzeugschein.

Auf gleiche Art und Weise wurde noch ein BMW X1, der in der Kirchstraße in Finnentrop geparkt war, beschädigt. Auch hier öffneten nach derzeitigem Ermittlungsstand ungekannte Täter eine Pkw-Tür und beschädigten die Elektronik. Hier nahmen sie neben dem Fahrzeugschein noch mehrere FFP2-Masken mit. Hier entstand ein Sachschaden im dreistelligen Eurobereich.

In allen Fällen übernahm die Kriminalpolizei die Ermittlungen. Inwieweit ein Zusammenhang zwischen den Taten besteht, ist derzeit noch unklar. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02761-9269-0 entgegen.

