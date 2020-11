Polizei Dortmund

POL-DO: Polizei sucht Zeugen nach Brand in Dortmund-Benninghofen

DortmundDortmund (ots)

Nach einem Brand in Dortmund-Benninghofen am Sonntagabend (22. November) sucht die Polizei Zeugen. An der Benninghofer Straße, nahe der Einmündung Kattenkuhle, war vor einem Haus Sperrmüll in Brand gesetzt worden.

Zeugen meldeten den Brand gegen 21.45 Uhr. Die Flammen gingen auf die Fassade des angrenzenden Mehrfamilienhauses über und mussten von der Feuerwehr gelöscht werden.

Nach den ersten Ermittlungen geht die Polizei von Brandstiftung aus und sucht daher noch Zeugen, die in der Tatnacht Verdächtiges beobachtet haben. Unter anderem hatten Zeugen Hinweise auf zwei Jugendliche gegeben, die sich direkt vor dem Brand an dem Sperrmüll aufgehalten hatten. Sie werden wie folgt beschrieben: beide junge Männer im Alter von ca. 18 Jahren, sehr schlank, trugen Trainingskleidung. Einer der beiden trug eine Kappe und eine Hose von Adidas. Sie bewegten sich anschließend in Richtung der Bushaltestelle "Overgünne" und stiegen um 21.52 Uhr in den Bus in Richtung Hörde.

Zeugenhinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter Tel. 0231/132-7441 entgegen.

