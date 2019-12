Polizei Gütersloh

POL-GT: Wohnungsbrand in Herzebrock-Clarholz

Gütersloh (ots)

Herzebrock-Clarholz (FK) - Am Donnerstagabend (05.12., 18.30 Uhr) kam es zu einem Brand in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Brocker Straße.

Durch Einsatzkräfte der Feuerwehr wurde der Brand schnell gelöscht. Das Feuer ist im Bereich der Küche ausgebrochen.

Angaben zu der Brandursache können derzeit nicht gemacht werden.

Zwei Jugendliche, 13- und 16- Jahre alt, wurden durch die Rauchentwicklung in der Wohnung leicht verletzt.

