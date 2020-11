Polizei Dortmund

POL-DO: Polizei warnt vor Taschendieben in Lüner Supermärkten und sucht Zeugen

Mehrere Bürgerinnen und Bürger haben sich am Freitagabend (20. November) bei der Polizei gemeldet. Offenbar waren Taschendiebe in mehreren Lüner Supermärkten unterwegs.

Bislang liegen der Polizei fünf Anzeigen vor. Ob in der Bergstraße, der Niederadener Straße oder der Alstedder Straße - allen Opfern wurden die Geldbörsen entwendet. Und zwar unbemerkt. Die Tatzeit lag zwischen 16 und 19 Uhr.

Taschendiebe nutzen dabei besonders häufig Situationen, in denen Gedränge herrscht, die Tat kaum auffällt und die Opfer abgelenkt sind. Dennoch konnte sich ein Kunde an eine verdächtige Person innerhalb des Supermarkts an der Niederadener Straße erinnern:

Der Mann war etwa 60 bis 65 Jahre alt, 165 bis 170 cm groß, schlank, hatte graues Haar und ein mitteleuropäisches Erscheinungsbild. Er trug eine hellblaue Jeansjacke. Dieser Verdächtige unterschritt den gebotenen Abstand deutlich und sprach ihn zusammenhanglos an.

Haben Sie zur Tatzeit eine ähnliche Person beobachten können? Oder sind Sie von einer oder mehreren Personen angesprochen oder abgelenkt worden?

Melden Sie sich bitte bei der Kriminalwache der Dortmunder Polizei unter 0231-132-7441.

Taschendiebe bedienen sich häufig unterschiedlicher und effektiver Tricks, um die Unachtsamkeit ihrer Opfer schamlos auszunutzen. Sie haben es vor allem auf Bargeld, EC- oder Kreditkarten und Smartphones abgesehen. Aufgrund der professionellen Vorgehensweise der Täter kann jede Bürgerin bzw. jeder Bürger Opfer von Taschendieben werden. Deswegen warnt die Polizei:

- Offen getragene Wertgegenstände und Taschen sind förmlich eine Einladung an Taschendiebe und erleichtern den Kriminellen ihr Handwerk

- Lassen Sie ihre Wertsachen nie aus den Augen

- Verwahren Sie Wertgegenstände wie Geldbörse, Mobiltelefon oder Schlüssel nicht in Einkaufstaschen, -körben oder -wagen

- Tragen Sie Geld, Papiere, Kredit- und EC-Karten sowie andere Wertgegenstände nicht zusammen in einer Tasche. Verteilen Sie sie vielmehr beispielsweise in verschlossenen Innentaschen Ihrer Oberbekleidung.

- Tragen Sie Ihre Handtasche verschlossen unter dem Arm und mit dem Verschluss zum Körper

- EC-Karte und PIN-Nummer gehören niemals zusammen in dieselbe Tasche. Prägen Sie sich Ihre PIN-Nummern idealerweise ein

