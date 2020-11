Polizei Dortmund

POL-DO: Einbruch in Kiosk - Polizei nimmt jugendliche Täter fest

DortmundDortmund (ots)

Zivilbeamte der Dortmunder Polizei haben in der Nacht zu Samstag (21.11.) zwei jugendliche Einbrecher festgenommen. Zuvor brachen sie offenbar in einen Kiosk an der Baumstraße ein und entwendeten unter anderem Zigaretten in einem Wert von mehr als 2.000 Euro.

Gegen 2.45 Uhr nahm ein 29-jähriger Dortmunder auf seinem Heimweg Geräusche aus dem Innenraum des eigentlich geschlossenen Kiosks wahr. Plötzlich öffneten sich von innen die Rollläden und zwei männliche Personen traten aus dem Kiosk hervor. In ihren Händen hielten sie Taschenlampen und schulterten schwarze Säcke.

Mit diesen flüchteten die Tatverdächtigen über die Baumstraße in südliche Richtung. Im Rahmen der Fahndung bemerkten zivile Beamte die jungen Männer an der Westerbleichstraße. Sie entsprachen der Täterbeschreibung und duckten sich zudem immer wieder hinter parkenden Fahrzeugen ab, sofern sie einen Streifenwagen erblickten. Die Einsatzkräfte nahmen zu Fuß die Verfolgung auf. Nachdem die Täter die Müllsäcke neben einem Auto abstellten, gaben sich die Zivilkräfte als Polizei zu erkennen und nahmen die Männer im Bereich der Kirchen- und Steinstraße vorläufig fest. In dem Müllsack entdeckten die Polizisten etwa 310 Zigarettenschachteln, eine Geldkassette sowie einen Laptop. Die Gegenstände stellten sie sicher.

Die 15 - und 16 Jahre alten Täter brachten sie ins Polizeigewahrsam. Besondere Gründe für eine Untersuchungshaft lagen nicht vor. Die Jugendlichen erwartet nun ein Strafverfahren wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls.

Hinweis für Medienvertreter: Nachfragen zu dieser Presseerklärung richten Sie bitte ab Montag zu den üblichen Geschäftszeiten an die Pressestelle der Dortmunder Polizei.

