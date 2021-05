Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Pkw-Scheibe eingeschlagen

Gronau (ots)

In der Nacht zum Samstag warf ein noch unbekannter Täter mit einem Stein die Scheibe der Beifahrertür eines Pkws ein und entwendete daraus einen Rucksack. Die Tat trug sich auf der Albrechtstraße zu. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Gronau (02562) 9260.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell