Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Südlohn - Seitenscheibe an Wagen eingeschlagen

Südlohn (ots)

Einen Firmenwagen haben Unbekannte in Südlohn beschädigt. Die Täter machten sich an einem Fahrzeug zu schaffen, das an der Fontanestraße gestanden hatte: Sie schlugen die Scheibe einer Seitentür ein. Die Unbekannten entwendeten jedoch nichts aus dem Inneren. Die Tatzeit liegt zwischen Sonntag, 16.00 Uhr, und Montag, 17.00 Uhr. Die Polizei bittet um Hinweise an die Kripo in Borken: Tel. (02861) 9000.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell