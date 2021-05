Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Nachts in Reifen gestochen

Ahaus (ots)

Ein Unbekannter hat in der Nacht zum Pfingstmontag in Ahaus an einem parkenden Wagen einen Reifen zerstochen. Zu der Tat kam es an der Straße "Zum Riddebrocks Busch", wo das Auto auf einer Einfahrt gestanden hatte. Die Polizei bittet um Hinweise an die Kripo in Ahaus: Tel. (02561) 9260.

