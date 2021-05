Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Unter Alkoholeinfluss anderen Wagen angefahren

Ahaus (ots)

Ein alkoholisierter Autofahrer hat am Pfingstmontag in Ahaus einen Verkehrsunfall verursacht. Die Bilanz: ein Sachschaden in Höhe von circa 3.500 Euro. Das Geschehen hatte sich gegen 22.00 Uhr in der Straße Jutequartier abgespielt: Ein 60-Jähriger hatte beim Zurücksetzen ein parkendes Auto touchiert. Ein Atemalkoholtest ließ auf einen Blutalkoholwert von circa 0,9 Promille schließen. Die Beamten fertigten eine Anzeige, untersagten die Weiterfahrt und stellten den Führerschein sicher. Ein Arzt entnahm dem Fahrer in der Polizeiwache eine Blutprobe, um den Blutalkoholwert exakt zu bestimmen.

