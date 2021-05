Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Gullydeckel auf der Karolingerstraße ausgehoben

Bocholt (ots)

In der Nacht zu Montag hob ein bislang unbekannter Täter mehrere Gullydeckel auf der Karolingerstraße aus. Dies wurde der Polizei gegen 02.20 Uhr gemeldet. Zeugen hatten die Gullydeckel teilweise bereits zurückgelegt. Die restlichen Gefahrenstellen beseitigten die Polizeibeamten, die ein Strafverfahren gegen "Unbekannt" einleiteten. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an das Verkehrskommissariat in Bocholt (02871) 2990.

