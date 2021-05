Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Randalierer auf der Gartenstiege unterwegs

Ahaus (ots)

In der Nacht zum Sonntag beschädigten noch unbekannte Randalierer auf der Gartenstiege mehrere Fahrzeuge (Spiegel und Scheiben). Außerdem hoben sie einen Gullydeckel aus und warfen diese gegen eine Fensterscheibe eines Mehrfamilienhauses. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Ahaus (02561) 9260.

