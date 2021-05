Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Kleinkrafträder in Tiefgarage beschädigt

Ahaus (ots)

In der Nacht zum Sonntag wurden in der Tiefgarage an der Königstraße zwei Kleinkrafträder beschädigt. Möglicherweise haben der oder die Täter auch versucht, die Fahrzeuge zu stehlen. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Ahaus (02561) 9260.

