POL-KA: (KA) Weingarten - Wildschwein verursachte Verkehrsunfall

Ein Wildschwein hat Dienstagnacht auf der Bundesstraße 3 bei Weingarten einen Verkehrsunfall verursacht. Ein 73-Jähriger war mit seinem Pkw gegen 23.15 Uhr auf der Bundesstraße 3 von Grötzingen kommend in Richtung Weingarten unterwegs, als ein Wildschwein die Fahrbahn überquerte. Das Wild wurde vom Pkw erfasst, in den Gegenverkehr geschleudert und prallte dort frontal gegen den Pkw eines 20-Jährigen. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf 15.000 Euro geschätzt. Da an einem Fahrzeug Betriebsstoffe ausgelaufen waren, musste die Fahrbahn gereinigt werden.

Die Polizei gibt folgende Verhaltenshinweise:

- Tiere überqueren besonders häufig in Waldabschnitten und an Feldrändern die Straßen. Und das vor allem in den Abend- und frühen Morgenstunden während der Dämmerung.

- Vorausschauendes Fahren und erhöhtes Gefahrenbewusstsein helfen Wildunfälle zu vermeiden.

- Achten Sie auf Wildwechsel Schilder und passen Sie Ihre Geschwindigkeit an.

- Beim Erkennen von Wild das Fernlicht abblenden. Zusätzliches Hupen kann das Wild verscheuchen.

- Wildtiere sind meist nicht allein unterwegs, einem Tier könnten weitere folgen.

- Versuchen Sie nicht unkontrolliert auszuweichen.

- Sichern sie nach einem Unfall die Unfallstelle ab und verständigen Sie umgehend die Polizei.

- Getötetes Wild darf nicht mitgenommen werden.

