POL-KA: (KA) Kraichtal - Fußgängerin bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Karlsruhe (ots)

Schwere Verletzungen zog sich eine 24-jährige Fußgängerin bei einem Verkehrsunfall am Dienstagmorgen in Münzesheim zu. Ein 18-Jähriger war gegen 07.20 Uhr auf der Landesstraße 554 in Richtung Kraichtal unterwegs. An der Haltestelle am Ortsausgang stieg die 24-Jährige aus dem Bus aus und überquerte die Fahrbahn. Hier wurde sie von dem Pkw des 18-Jährigen erfasst und schwer verletzt. Nach einer Erstversorgung vor Ort wurde sie in ein Krankenhaus gebracht. Am Pkw entstand ein Sachschaden von geschätzten 500 Euro.

