Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Bohrmaschine aus Schulgebäude gestohlen

Gronau (ots)

In der Zeit zwischen Freitag, 14 Uhr, und Samstag, 15 Uhr, drangen noch unbekannte Täter nach Aufhebeln eines Fensters in das Schulgebäude an der Landgrafenstraße ein. Mehrere Räume wurde durchsucht und letztlich eine Makita-Bohrmaschine gestohlen. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Gronau (02562) 9260.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell