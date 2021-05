Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Unfallflucht auf Netto-Parkplatz

Borken (ots)

Am Samstag beschädigte eine Autofahrerin gegen 11.50 Uhr beim Einparken auf dem Parkplatz des Netto-Marktes an der Bocholter Straße einen anderen Pkw (ca. 1.000 Euro Schaden). Sie sah sich anschließend die Fahrzeuge an und fuhr dann davon.

Zeugen hatten den Vorfall beobachtet. Demnach handelt es sich bei dem Pkw der Unfallverursacherin um einen schwarzen Kleinwagen der Marke Fiat. Die Unfallverursacherin ist ca. 60 bis 70 Jahre alt, ca. 170 cm groß und schlank. Sie hat graue Haare und trug ein rosafarbenes Stirnband. Die Zeugen machten auch Angaben zu dem möglichen Kennzeichen. Die Ermittlungen dazu dauern an. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an das Verkehrskommissariat in Borken (02861) 9000.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell