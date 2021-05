Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus-Ottenstein - In Betrieb eingedrungen

Ahaus (ots)

Unbekannte sind am Pfingstwochenende in eine Firma in Ahaus-Ottenstein eingedrungen. In dem Gebäude in der Bauerschaft Hörsteloe brachen die Täter im Aufenthaltsraum einen Süßigkeitenautomaten auf und lösten gewaltsam einen Zigarettenautomaten von einer Wand, den sie entwendeten. Darüber hinaus durchsuchten die Einbrecher Büroräume. Ob es dort auch zu Diebstählen gekommen ist, steht noch nicht fest. Offen geblieben ist bislang auch die Frage, wie sich die Täter Zugang zu dem Betrieb verschafft haben. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Ahaus: Tel. (02561) 9260.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell